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Грудинин подтвердит Центризбиркому закрытие иностранных счетов

2 Февраля 2018 в 16:26
Грудинин подтвердит Центризбиркому закрытие иностранных счетов

В течение нескольких дней кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин направит документы в Центризбирком, которые подтверждают закрытие иностранных счетов в Швейцарии и Австрии. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся счетов двух банков Швейцарии и двух банков Австрии, по которым нет документов абсолютно точно, подтверждающих их закрытие. Я уверен, что это недоразумение и Павел Николаевич говорил об этом же. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить», - заявил Булаев в эфире канала «Россия 24».

Напомним, Павел Грудинин был выдвинут кандидатом на пост президента РФ партией КПРФ. Так как это парламентская партия, ему не пришлось собирать подписи в свою поддержку.

Напомним, один из членов ЦИК Борис Эбзеев рассказал, что Грудинин указал о пяти счетах в Вене во время подачи документов. В то же время другой член ЦИК Евгений Колюшин подчеркнул, что они были закрыты до регистрации кандидата, сообщаетТАСС.

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