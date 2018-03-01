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Грудинин обозвал дебаты базаром и покинул студию (ВИДЕО)

1 Марта 2018 в 09:30
Грудинин обозвал дебаты базаром и покинул студию (ВИДЕО)

Кандидат в президенты РФ Грудинин в ходе дебатов на Первом канале решил покинуть студи, сообщают РИА Новости. Политик заявил, что политические дебаты больше похожи на шоу и базар.

«То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником… Эти дебаты не имеют права на жизнь. Я покидаю эту студию», — объявил Грудинин.


В среду кандидат в президенты Ксения Собчак плеснула водой в своего соперника на выборах Владимира Жириновского во время дебатов на телеканале «Россия 1» после того, как тот начал ее оскорблять и вести себя грубо, передает RT.

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