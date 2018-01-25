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Грудинин о запрете «Смерти Сталина»: Над некоторыми вещами смеяться недопустимо

25 Января 2018 в 13:14
Грудинин о запрете «Смерти Сталина»: Над некоторыми вещами смеяться недопустимо

Кандидат в президенты от КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, комментируя скандал вокруг картины «Смерть Сталина», заявил, что есть некоторые вещи, над которыми смеяться нельзя. С такими словами он выступил во время пресс-конференции.

«Вот что-нибудь такое, как комедийный сериал „Распятие Иисуса Христа“, это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Можно, конечно, смеяться надо всем, но есть какие-то вещи, над которыми смеяться просто недопустимо», - возмутился Грудинин.

Ранее министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», в котором разглядели признаки экстремизма, сообщает Ura.ru.

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