Грудинин не видит конкурентов КПРФ «при честных выборах»

У кандидата от партии КПРФ нет конкурентов на президентских выборах, если избирательная кампания будет проводиться честно. Такое заявление сделал в субботу перед съездом партии директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

«Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий», - сказал Грудинин.

Он отметил, что ни у одного из кандидатов нет той идеологии, которая есть у коммунистов: «справедливость, равенство, братство».

«Вот эта идеология должны победить», - заявил Грудинин, слова которого приводит «Интерфакс».

Накануне глава КПРФ Геннадий Зюганов выдвинул Грудинина кандидатом на выборы от партии. Сегодня его кандидатуру должен утвердить съезд.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.