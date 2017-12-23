Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

Грудинин не видит конкурентов КПРФ «при честных выборах»

23 Декабря 2017 в 11:18
Грудинин не видит конкурентов КПРФ «при честных выборах»

У кандидата от партии КПРФ нет конкурентов на президентских выборах, если избирательная кампания будет проводиться честно. Такое заявление сделал в субботу перед съездом партии директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

«Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий», - сказал Грудинин.

Он отметил, что ни у одного из кандидатов нет той идеологии, которая есть у коммунистов: «справедливость, равенство, братство».

«Вот эта идеология должны победить», - заявил Грудинин, слова которого приводит «Интерфакс».

Накануне глава КПРФ Геннадий Зюганов выдвинул Грудинина кандидатом на выборы от партии. Сегодня его кандидатуру должен утвердить съезд.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.