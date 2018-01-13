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Грудинин не стал общаться со СМИ после встречи с активистами

13 Января 2018 в 16:49
Грудинин не стал общаться со СМИ после встречи с активистами

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в субботу, 13 января, провел встречу с доверенными лицами. Мероприятие состоялось в Центральном доме литератора в Москве.

После встречи у журналистов было немало вопросов к «левому» кандидату, однако общаться со СМИ Грудинин отказался, пишет Life.ru.

Ранее стало известно о пяти иностранных счетах в австрийском банке, а также в Лихтенштейне, зарегистрированных на имя кандидата от КПРФ. На одном из счетов находится 16 млн 760 тысяч и 13 рублей. Сам Павел Грудинин объяснил, что счета являются «транзитными» и появились в его декларации в результате «банковской ошибки».

В ЦИК при этом не нашли нарушений. Там отметили, что счета у Грудинина были на момент выдвижения. К моменту регистрации все они были закрыты.

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