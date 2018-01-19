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Грудинин назвал сборы на капитальный ремонт «воровством»

19 Января 2018 в 21:17
Грудинин назвал сборы на капитальный ремонт «воровством»

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Петербурге назвал «воровством у граждан» сборы в Фонд капремонта, передает РИА «Новости».

Кроме того, Грудинин предложил отменить «Платон». 

Павел Грудинин — российский организатор аграрного производства, политический деятель, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от Коммунистической партии Российской Федерации.

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