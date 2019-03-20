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Грудинин может не попасть в Госдуму

20 Марта 2019 в 16:33
Грудинин может не попасть в Госдуму

Директор «Совхоза имени Ленина», бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не попасть в Госдуму. Сообщается, что Центральная избирательная комиссия может не зарегистрировать его депутатом. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Центризбиркому.

Уточняется, что документы на передачу мандата в Центризбиркоме приняли вечером в среду. Однако, ЦИК обнаружила нарушения в постановлении президиума ЦК КПРФ по Грудинину и рекомендовала подать документ заново. Руководство партии решило оставить постановление без изменений.

Сообщается, что предложение передать мандат покойного Жореса Алферова Павлу Грудинину вызвало негативную реакцию в администрации президента.


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