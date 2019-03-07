Четверг
07 марта
USD 65.84
EUR 74.42
Горячие новости

ГРУ заподозрили в кибератаке на британских борцов с российской дезинформацией

7 Марта 2019 в 07:32
ГРУ заподозрили в кибератаке на британских борцов с российской дезинформацией

Национальное криминальное агентство Великобритании запустило расследование предполагаемой кибератаки на британский Институт государственного управления. Одним из главных подозреваемых является российское Главное разведывательное управление (в прошлом, ныне Главное управление Генштаба), сообщает НСН со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что в результате кибератаки злоумышленники получили документы Института государственного управления, в числе которых личные данные сотрудников, и публиковали их по частям с начала ноября прошлого года.

Со-основатель института Крис Донелли уверен, что за кибератакой стоят российские спецслужбы, но при этом не может привести этому доказательств.

«Наш анализ показывает, что это ГРУ», — сказал он.

Источники Sky News отмечают, что кибератака ГРУ могла быть ответом на обвинение Великобританией ведомства в отравлении беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии год назад в английском Солсбери. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.