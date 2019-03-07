ГРУ заподозрили в кибератаке на британских борцов с российской дезинформацией

Национальное криминальное агентство Великобритании запустило расследование предполагаемой кибератаки на британский Институт государственного управления. Одним из главных подозреваемых является российское Главное разведывательное управление (в прошлом, ныне Главное управление Генштаба), сообщает НСН со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что в результате кибератаки злоумышленники получили документы Института государственного управления, в числе которых личные данные сотрудников, и публиковали их по частям с начала ноября прошлого года.

Со-основатель института Крис Донелли уверен, что за кибератакой стоят российские спецслужбы, но при этом не может привести этому доказательств.

«Наш анализ показывает, что это ГРУ», — сказал он.

Источники Sky News отмечают, что кибератака ГРУ могла быть ответом на обвинение Великобританией ведомства в отравлении беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии год назад в английском Солсбери.