Гройсман предложил Путину вернуть вместе с военной техникой Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту России Владимиру Путину вместе с украинскими военными кораблями и авиацией из Крыма вернуть Киеву и сам полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», - заявил глава украинского правительства в ходе поездки в Донбасс.

Напомним, накануне Путин во время встречи с руководителями российских СМИ заявил о готовности передать Украине «десятки» военных кораблей и самолетов из Крыма, несмотря на то, что техника находится в плачевном состоянии. А для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов предложил пригласить украинских специалистов.