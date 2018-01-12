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Гройсман предложил Путину вернуть вместе с военной техникой Крым

12 Января 2018 в 19:44
Гройсман предложил Путину вернуть вместе с военной техникой Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту России Владимиру Путину вместе с украинскими военными кораблями и авиацией  из Крыма вернуть Киеву и сам полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», - заявил глава украинского правительства в ходе поездки в Донбасс.

Напомним, накануне Путин во время встречи с руководителями российских СМИ заявил о готовности передать Украине «десятки» военных кораблей и самолетов из Крыма, несмотря на то, что техника находится в плачевном состоянии. А для  утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов предложил пригласить украинских специалистов.

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