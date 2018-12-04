Гроб с телом Джорджа Буша доставили в Вашингтон

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в Вашингтон на борту президентского самолета. Самолет приземлился на авиационной базе «Эндрюс».

Гроб в ближайшее время доставят в ротонду Капитолия. Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, передает РИА «Новости».

Джордж Буш-старший не был выдающимся лидером. Американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак». Такое мнение высказал в эфире НСН российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет.