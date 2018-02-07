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Греф вспомнил, как работал дворником

7 Февраля 2018 в 16:52
Греф вспомнил, как работал дворником

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своём опыте работы дворником, пишет «Интерфакс». Он привёл его в качестве примера того, как важно внимательно относиться к тому, что делаешь, независимо от рода занятия. Об этом он рассказал на встрече с участниками финала конкурса «Лидеры России».

По его словам, такой работой он занимался в студенческие годы.

«Я помню, когда был студентом, работал дворником. Потом меня уволили, реально уволили. Я предложил систему, как отреформировать всю службу уборки. Ко мне по утрам стал приходить специальный проверяющий, который стал проверять качество того, как я мету. Я, чёрт побери, вставал в пять утра, чтобы подмести свою территорию и, на мой взгляд, я это делал неплохо. Единственный, кого проверяли, это был я», — рассказал Греф.

В заключение он добавил, что даже работа дворника может навести на мысли, идеи, которые изменят мир к лучшему. Напомним, что финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 по 11 февраля.

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