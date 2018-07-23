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Греция попросит Евросоюза о помощи в ликвидации лесных пожаров

23 Июля 2018 в 23:13
Греция попросит Евросоюза о помощи в ликвидации лесных пожаров

Власти Греции намерены обратиться к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

Официальное обращение к Евросоюзу будет направлено сегодня.

Чрезвычайное положение объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. Из-за пожара возникла плотная дымовая завесу, которая достигла городской черты, и ее в виде оранжевой дымки можно было наблюдать в небе над Афинами.

Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Омывается Эгейским (включая Икарийское и Фракийское моря) морем на востоке, Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критскимморями. Имеет сухопутную границу с Албанией на северо-западе, Македонией и Болгарией на севере, с Турциейна северо-востоке. Греческий ландшафт — это чередование скалистых, обычно безлесных гор, густонаселённых долин, многочисленных островов, проливов и бухт.


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