Гребенщиков раскритиковал сценарий фильма Серебренникова о Цое

Борис Гребенщиков назвал сценарий к картине «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «ложью от начала до конца», передает ТАСС.

«Мы жили совсем по-другому, у нас была другая мотивация. У него в сценарии представлены хипстеры, сегодняшние московские хипстеры», - отметил Лидер группы «Аквариум».

Гребенщиков считает, что автор сценария к киноленте не был современником Цоя и что это нашло отражение в тексте: «Будь он в те времена, он служил бы в КГБ».

Гребенщиков подчеркнул, что «с этим фильмом у нас с ним согласия не будет никогда».