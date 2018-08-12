Гражданин РФ задержан на Украине за шпионаж

Украинские военные в Донбассе задержали россиянина, который снимал расположение позиций ВСУ на мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных сил Украины.

По информации ВСУ, гражданин РФ был задержан военнослужащими одной из механизированных бригад 11 августа. У задержанного обнаружили российский паспорт, с пропиской в Сургуте. Сам мужчина утверждает, что на Украину прибыл просто как путешественник.

Фотографии, сделанные задержанным, в настоящее время изучают эксперты ВСУ, пишет Газета.ру