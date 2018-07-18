Граффити с Черчесовым мигрирует из Питера в Москву

В Санкт-Петербурге закрасили граффити с изображением главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, пишет «Газета.ру». По данным «Фонтанки» это сделали авторы рисунка, художники из группировки HoodGraff. Также они оставили поверх серого фона надпись – «Ещё вопросы есть?», поставив таким образом точку в истории с граффити, которое подвергалось действиям вандалов в течение мундиаля.

В то же время в Москве сообщили, что местный художник уже заканчивает работу над граффити с изображением главных героев ЧМ-2018 – Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артёма Дзюбы. Рисунок будет располагаться на стене трансформаторной подстанции недалеко от Красной площади.