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Градус упал: Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за заморозков в США

22 Ноября 2018 в 09:55
Градус упал: Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за заморозков в США

Дональд Трамп выразил скептическое отношение к теории глобального потепления. Как пишет ТАСС, на такие мысли президента США навело нехарактерное для США понижение температуры, которое прогнозируется в четверг, на День благодарения.

Метеорологи подчёркивают, что сегодня, а также в последующие дни во многих городах Соединённых Штатов температура воздуха будет серьёзно «отставать» от климатических норм. Так, в Нью-Йорке сегодня ночью ожидается до минус 10 градусов, днем синоптики прогнозируют около трёх градусов мороза. Обычно в это время года столбики термометров не опускаются ниже отметок +10 днем и пять градусов тепла в тёмное время суток, отмечает RT.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что рекордно теплый октябрь москвичам обеспечил мощный антициклон с высоким давлением.

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