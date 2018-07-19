Гостям «НАШЕСТВИЯ-2018» предложат туры по Тверской области

Для гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» будет открыт информационный центр Министерства туризма Тверской области, где гости смогут выбрать готовые туры по региону. Центр расположится на территории фестиваля, сообщили НСН в пресс-службе правительства области.

Туристский информационный центр также поможет участникам фестиваля, которые приехали на автомобиле, спланировать собственное путешествие по Тверской области. Их обеспечат путеводителями, картами и контактами гидов-экскурсоводов.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь новых гостей», – заявил губернатор Игорь Руденя.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в числе доступных для бронирования в ходе фестиваля туров поездки в Старицу, Нилову Пустынь, туры по маршрутам Тверь - Торжок, «Тверь кинематорафическая» и другим направлениям.

Изучить маршруты и забронировать их заранее можно уже сейчас в разделе «WelcomeTver» на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru/welcometver, а также через форму обратной связи на портале welcometver.ru и в социальных сетях.

Фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ-2018» пройдёт на территории Верхневолжья уже в 13-й раз, в том числе в 10-й – на площадке в Вахонинском сельском поселении Конаковского района. Ожидается, что в этом году за три дня фестиваль посетят более 200 тысяч человек.