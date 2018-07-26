Гостиницы в Алуште, Судаке и Евпатории заполнены на 100%

В этом году в Крыму работают более 400 пляжей. По словам Волченко, к пляжному сезону власти стали готовиться в декабре. В республике организовано много современных пляжей, где поддерживается чистота и соблюдается порядок. КИА отмечает, въездной поток на полуостров по Крымскому мосту составил 619 тысяч транспортных средств, в том числе 6,5 тысяч автобусов. Во избежание заторов республиканские власти отремонтировали ряд объездных путей.
Добавим, сегодня о своем желании провести отпуск именно в Крыму заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.