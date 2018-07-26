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Гостиницы в Алуште, Судаке и Евпатории заполнены на 100%

26 Июля 2018 в 15:44
Гостиницы в Алуште, Судаке и Евпатории заполнены на 100%
С начала года поток туристов в Крым превысил отметку в три миллиона человек. Это на четверть больше, чем за такой же период прошлого года. Как рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, средняя заполняемость отелей. гостиниц и хостелов составляет в республике почти 80%, а в ряде самых популярных курортов – Алуште, Судаке и Евпатории и вовсе достигает 100%.

В этом году в Крыму работают более 400 пляжей. По словам Волченко, к пляжному сезону власти стали готовиться в декабре. В республике организовано много современных пляжей, где поддерживается чистота и соблюдается порядок. КИА отмечает, въездной поток на полуостров по Крымскому мосту составил 619 тысяч транспортных средств, в том числе 6,5 тысяч автобусов. Во избежание заторов республиканские власти отремонтировали ряд объездных путей.

Добавим, сегодня о своем желании провести отпуск именно в Крыму заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

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