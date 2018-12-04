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Гостей акции «День без турникетов» научат осваивать экзопланеты

4 Декабря 2018 в 15:04
Гостей акции «День без турникетов» научат осваивать экзопланеты

Гости столичной акции «День без турникетов» смогут обрести навыки для освоения экзопланет и определить свою будущую профессию в ходе масштабного квеста на территории образовательного комплекса «Техноград», который пройдет 8 декабря. 

Участникам квеста предложат разделиться на команды и выполнять различные задания в каждой из восьми  игровых зон. Каждая команда будет получать баллы, которые в финале квеста помогут определить наиболее востребованные профессии при освоении далеких планет. Кроме того, участники с наибольшим количеством баллов по итогам квеста получат памятные подарки.

Напомним, что пятая в этом году акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 6 по 8 декабря. Жители и гости столицы смогут посетить 35 площадок, где им откроют тайны мира беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий. Подробнее ознакомиться с программой акции можно по ссылке.

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