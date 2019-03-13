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Госсовет Крыма сообщил о формировании Избиркома нового состава

13 Марта 2019 в 18:59
Госсовет Крыма сообщил о формировании Избиркома нового состава

Депутаты Госсовета приняли постановление, согласно которому должно начасться формирование Избиркома нового состава, сообщает КИА.

Такое решение было принято на внеочередном заседании десятой сессии Госсовета Республики Крым. Сообщается, что срок полномочий действующей комиссии истекает 14 мая этого года. Это и стало поводом для постановления о начале формирования нового состава Избиркома.

В комиссию войдут 14 человек, которые будут обладать правом решающего голоса, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что срок приёма предложений по формированию нового состава комиссии будет ограничен периодом в 30 календарных дней со дня опубликования решения Госсовета и главы Республики Крым.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в эфире НСН рассказал, что частые визиты руководства полуострова в Керчь необходимы, чтобы решать многочисленные проблемы, оставшиеся от украинского периода.

 

 

 

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