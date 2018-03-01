Программа в поддержку предпринимательства стартовала в Курске

Программа «Ты – предприниматель» направлена на оказание помощи молодёжи, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. Участником программы может стать любой желающий от 14 до 30 лет, независимо от того работающий он или нет.

Содействие молодым предпринимателям заключается в консультациях по вопросам создания и ведения бизнеса, налогообложения, юридическим и бухгалтерским услугам. В рамках программы молодых предпринимателей обучат составлять бизнес-планы.

Консультации проводят специалисты в этой отрасли и состоявшиеся предприниматели.