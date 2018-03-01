Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Программа в поддержку предпринимательства стартовала в Курске

1 Марта 2018 в 18:47
Программа в поддержку предпринимательства стартовала в Курске

Программа «Ты – предприниматель» направлена на оказание помощи молодёжи, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. Участником программы может стать любой желающий от 14 до 30 лет, независимо от того работающий он или нет.

Содействие молодым предпринимателям заключается в консультациях по вопросам создания и ведения бизнеса, налогообложения, юридическим и бухгалтерским услугам. В рамках программы молодых предпринимателей обучат составлять бизнес-планы.

Консультации проводят специалисты в этой отрасли и состоявшиеся предприниматели.

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.