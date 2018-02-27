Госпитализирован актёр Валерий Гаркалин

СМИ сообщают о госпитализации актёра театра и кино Валерия Гаркалина. Отмечается, что он был доставлен в НИИ им. Склифосовского прямо с гастролей антрепризного спектакля «Страсть Аполлона», в котором исполняет главную роль.

Состояние артиста тяжёлое, он находится в экстренной реанимации, сообщают в справочной службе медицинского учреждения. Актёр был доставлен в больницу ещё 15 февраля, на гастролях его подменил коллега Анатолий Журавлев. По словам Журавлёва, у Гаркалина случилось воспаление лёгких, которое он получил во время гастролей, пишет Ura.ru.

62-летний Валерий Гаркалин перенёс инфаркт в 2008 году. Артист известен своими ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», «Катала», «Белые одежды», «Женщин обижать не рекомендуется», «Жулики» и других.