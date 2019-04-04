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Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

4 Апреля 2019 в 23:53
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Народный артист России Виктор Сухоруков во время спектакля сильно повредил руку, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает RT.

Инцидент произошёл во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Театре имени Моссовета. Актёр, пытаясь преодолеть прыжком ковёр, споткнулся и упал. После этого он заявил коллегам, что сильно повредил руку.

Сухорукову 67 лет. В 2017 году, говоря о ролях, которые характеризуют актёра наилучшим образом, актер назвал такие фильмы, как «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Бедный, бедный Павел», «Остров», «Не хлебом единым» и «Агитбригада „Бей врага!“».





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