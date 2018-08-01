Гособоронзаказ для ВМФ может быть сорван

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о возможности срыва гособоронзаказа по постройке и ремонту кораблей для ВМФ России, пишет РИА Новости. Об этом он заявил в ходе совещания в Минобороны.

По его словам, некоторые судостроительные предприятия не соблюдают сроки поставок кораблей для ВМФ. Такая ситуация наблюдается с 2014 года.

«Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года», — приводит его слова «Газета.ру».

Также вице-премьер призвал переломить эту ситуацию. Он напомнил о задачах ведомства закрыть долги по прошлым годам и выйти на уровень своевременных поставок суден Военно-морскому флоту.