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Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах

6 Марта 2019 в 12:13
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете организации гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Закон направлен на защиты прав граждан, которые проживают по соседству с хостелами и гостиницами, передает RT.

Сейчас устраивать гостиницы или хостелы разрешается в помещениях, которые выведены из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, а собственнику требуется провести там пожарную сигнализацию, охранную систему и организовать регулярную уборку номеров.

При этом в квартирах на первом этаже организовывать такой бизнес не запрещено.

Накануне депутаты Госдумы приняли проект закона о запрете хостелов вот втором чтении, пишет «Газета.ру».

Ранее председатель правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов во время пресс-конференции в НСН сообщил, что 1,5 млн адресов окажутся вне закона из-за запрета на гостиничные услуги в жилых домах. 

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