Госдума закончила самую длительную сессию в 21 веке

Государственная дума РФ закончила в пятницу, 27 июля, самую продолжительную весеннюю сессию за последние 19 лет. Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, эта сессия была также самой напряжённой с 1999 года. Её продлили до конца июля для решения важных задач.

В частности, принято 44 закона для реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Кроме того, депутаты рассмотрели 1965 законопроектов, которые вносились в парламент ещё с 1994 года, отмечает RT . Из них принято 279 федеральных законов. Из 2 275 новых проектов законов принят 991.

В эту сессию состоялось 50 пленарных заседаний, что повторяет рекордный показатель Думы второго созыва, передает ТАСС. На осеннюю сессию народные избранники соберутся после продолжительных депутатских каникул 10 сентября.