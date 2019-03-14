Госдума ужесточила наказание главарям ОПГ

Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона об ужесточении наказания для лидеров организованных преступных группировок. Как напоминает РЕН ТВ , документ внес президент РФ Владимир Путин.

Организаторы и руководители преступных группировок отныне могут быть лишены свободы на срок от 12 до 20 лет. Им также могут присудить штраф до 5 миллионов рублей. За участие в сходках срок может составить от 12 до 20 лет.

«Крёстные отцы» отечественной преступной среды будут отправляться за решётку на срок от 15 до 20 лет с той же суммой штрафа. Причём, в законе исключена возможность применения условного осуждения по этим статьям.