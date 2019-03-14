Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Госдума ужесточила наказание главарям ОПГ

14 Марта 2019 в 11:45
Госдума ужесточила наказание главарям ОПГ

Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона об ужесточении наказания для лидеров организованных преступных группировок. Как напоминает РЕН ТВ, документ внес президент РФ Владимир Путин.

Организаторы и руководители преступных группировок отныне могут быть лишены свободы на срок от 12 до 20 лет. Им также могут присудить штраф до 5 миллионов рублей. За участие в сходках срок может составить от 12 до 20 лет.

«Крёстные отцы» отечественной преступной среды будут отправляться за решётку на срок от 15 до 20 лет с той же суммой штрафа. Причём, в законе исключена возможность применения условного осуждения по этим статьям.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.