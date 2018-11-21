Госдума утвердила трёхлетний бюджет России

Государственная дума России приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года. Как пишет РИА Новости, документ предусматривает постепенное сокращение профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021-ом.

В свою очередь RT отмечает, что доходы бюджета в предстоящем году составят почти 20 триллионов рублей. В 2020 году — незначительно превысят 20 триллионов. А годом позже они составят почти 21 триллион.

Как напоминает «Свободная пресса», ранее стало известно, что власти России прорабатывают различные варианты бюджетного маневра. В частности, речь идёт об увеличении расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру – за счет сокращения трат по ряду других статей.