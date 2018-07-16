Яровая предложила следить за детьми с помощью мобильника

Пропавших детей предложили разыскивать с помощью геолокации их мобильного телефона. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму. Его автор - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В пояснении к документу говорится о необходимости использовать современные технологи в поиске детей. Они позволят правоохранителям действовать более оперативно. По мнению Яровой, использование данных геолокации малозатратно и высокоэффективно, пишут «Известия».

Такой возможностью органы оперативно-розыскной деятельности смогут воспользоваться по заявлению родителей или опекунов.

Проект закона уже поддержали в том числе в Минкомсвязи, МВД, Генпрокуратуре, Следственном комитете, Минюсте, Роскомнадзоре, пишет «Газета.ру».