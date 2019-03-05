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Госдума: Штрафы за фейковые новости будут жёсткими

5 Марта 2019 в 14:44
Госдума: Штрафы за фейковые новости будут жёсткими

Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что поправки к законопроекту о борьбе с фейковыми новостями предусматривают высокие штрафы и разграничение административной и уголовной ответственности. Как пишет ТАСС, эти изменения внесены перед обсуждением документа во втором чтении.

Отмечается, что строже всего предлагается наказывать за недостоверные новости, которые привели к гибели человека или прекращению работы жизненно важных организаций, а также транспорта. В этом случае предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей. За аналогичную новость, но без тяжёлых последствий, штраф составит до 100 тысяч. При этом сами парламентарии не отрицают того, что поправки являются достаточно жёсткими.

Между тем, Ura.ru отмечает, что депутаты Госдумы также предложили поправки к законопроекту о наказании за оскорбление общества и госсимволов. Ранее за распространение такой информации в интернете намеревались штрафовать максимум на пять тысяч рублей. Теперь же речь идет о санкции от 30 до 100 тысяч рублей, в то же время сохраняется альтернативное наказание в виде ареста до 15 суток.

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