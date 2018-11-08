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Госдума решила запретить военным рассказывать о службе в интернете

8 Ноября 2018 в 17:30
Госдума решила запретить военным рассказывать о службе в интернете

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому военнослужащим запрещается делиться в социальных сетях информацией о службе, фотографиями, видео и данными геолокации. Также им будет запрещено давать комментарии журналистам. Целью нового законопроекта является предотвращение возможности третьими лицами узнать воинскую часть, где проходит службу военный, а также место дислокации войск. Отметим, что ограничения коснутся контрактников, срочников и иностранных граждан.

Напомним, ранее министерство обороны РФ рекомендовало военным не использовать социальные сети и отключать геолокацию. В эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин отметил, что в некоторых частях давно действует запрет на смартфоны. По его словам, для современных систем отслеживания, которые работают по автоматическим алгоритмам, определить активность любого человека, который находится в сети, - «дело буквально нескольких минут».
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