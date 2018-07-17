Госдума решила наградить грамотами футболистов сборной России

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев предложил наградить футболистов российской сборной за успешное выступление на чемпионате мира 2018 года. По словам депутата, благодаря сборной, Россия одержала не только спортивную, но также дипломатическую и культурную победу.

Инициативу поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, напомнив также о роли президента Владимира Путина в успешном проведении мундиаля, отмечает RT.

Спортсмены будут награждены почетными грамотами. Для этого их пригласят в Госдуму, пишет «Дни.ру».

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.