Госдума разрешила регистрировать машины, не посещая ГИБДД

Госдума РФ приняла закон, который позволяет регистрировать новые автомобили и другие транспортные средства без обязательного посещения Госавтоинспекции. Как отмечает RT , документ был внесён на рассмотрение депутатов семь лет назад, прошёл первое чтение и до сих пор дорабатывался.

Главное новшество относится к покупателям новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет в обязательном порядке обращаться в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Зарегистрировать её можно будет на портале госуслуг или в любом профильном подразделении министерства внутренних дел вне зависимости от места проживания.

Отныне ГИБДД будет назначать только номер, а сами знаки автовладелец сможет получить у изготовителя самостоятельно. В случае продажи автомобиля его бывший владелец получил право выбора: сохранить за собой регистрационный номер либо передать его покупателю.