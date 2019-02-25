Госдума рассмотрит законопроект о штрафных санкциях за незаконную эвакуацию машин

Парламентарии, авторы инициативы, поясняют, что отсутствие административной ответственности за такие действия приводит к злоупотреблению эвакуаторщиков.
Депутаты считают, что штрафовать за нарушения нужно как должностных лиц, так и исполнителей. Сумма штрафа, по их мнению, должна составить до 50 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме готовят законопроект, отменяющий штрафные стоянки для автомобилей. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал предложение и рассказал, что существующая в России практика эвакуировать машину за неправильную парковку не совсем законна.