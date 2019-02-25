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Госдума рассмотрит законопроект о штрафных санкциях за незаконную эвакуацию машин

25 Февраля 2019 в 10:04
Госдума рассмотрит законопроект о штрафных санкциях за незаконную эвакуацию машин
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме представили законопроект, который предлагает штрафовать за незаконную эвакуацию машин. Документ устанавливает штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления протокола, полагающегося в таких случаях, пишет Ura.ru.

Парламентарии, авторы инициативы, поясняют, что отсутствие административной ответственности за такие действия приводит к злоупотреблению эвакуаторщиков.

Депутаты считают, что штрафовать за нарушения нужно как должностных лиц, так и исполнителей. Сумма штрафа, по их мнению, должна составить до 50 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме готовят законопроект, отменяющий штрафные стоянки для автомобилей. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал предложение и рассказал, что существующая в России практика эвакуировать машину за неправильную парковку не совсем законна.

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