Госдума рассмотрит законопроект о штрафных санкциях за незаконную эвакуацию машин

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме представили законопроект, который предлагает штрафовать за незаконную эвакуацию машин. Документ устанавливает штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления протокола, полагающегося в таких случаях, пишет Ura.ru.

Парламентарии, авторы инициативы, поясняют, что отсутствие административной ответственности за такие действия приводит к злоупотреблению эвакуаторщиков.

Депутаты считают, что штрафовать за нарушения нужно как должностных лиц, так и исполнителей. Сумма штрафа, по их мнению, должна составить до 50 тысяч рублей.