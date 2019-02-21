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Госдума рассмотрит возможность наследования пенсий

21 Февраля 2019 в 08:54
Госдума рассмотрит возможность наследования пенсий

Госдума РФ в четверг рассмотрит законопроект о наследовании страховых пенсий. Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам, пишет «Российская газета».

Для этого депутаты предлагают установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Он будет рассчитываться, исходя из ожидаемой продолжительности жизни в стране плюс пять лет, пишут «Известия».

В этот период гражданин либо его наследник смогут гарантированно получить страховую пенсию, отмечает Ura.ru.

20 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера, сообщает РЕН ТВ.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН высказал мнение, что законопроект о наследовании пенсий разумный, но отметил отсутствие шансов на его принятие Госдумой. 

 

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