Госдума расширила список оснований для отсрочки в армии

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о воинской обязанности. Благодаря этому, школьники, которые достигли совершеннолетия, но еще не получили аттестат о среднем образовании, получают право на дополнительную отсрочку от призыва, пишет РИА ФАН.

Благодаря внесенным поправкам, юноши получают возможность пройти обучение в среднем профессиональном учреждении или на подготовительном отделении перед поступлением в вуз до службы в армии. Кроме того, они по-прежнему имеют право на отсрочку, если поступают в ВУЗ на бакалавриат или учатся в магистратуре.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект устранил несправедливость при призыве в армию и уравнял студентов в правах на получение высшего образования.