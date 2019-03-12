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Госдума расширила список оснований для отсрочки в армии

12 Марта 2019 в 13:15
Госдума расширила список оснований для отсрочки в армии

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о воинской обязанности. Благодаря этому, школьники, которые достигли совершеннолетия, но еще не получили аттестат о среднем образовании, получают право на дополнительную отсрочку от призыва, пишет РИА ФАН.

Благодаря внесенным поправкам, юноши получают возможность пройти обучение в среднем профессиональном учреждении или на подготовительном отделении перед поступлением в вуз до службы в армии. Кроме того, они по-прежнему имеют право на отсрочку, если поступают в ВУЗ на бакалавриат или учатся в магистратуре.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект устранил несправедливость при призыве в армию и уравнял студентов в правах на получение высшего образования.

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