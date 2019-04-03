Госдума против идеи о возможности мужей забирать фамилию при разводе

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева высказалась против инициативы депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, пишет АГН Москва. Накануне он предложил наделить мужчин правом забирать свою фамилию у бывших жен.

По мнению Окуневой, эта инициатива не универсальна и не берет в расчет некоторые жизненные ситуации. Она напомнила, что принятие такого предложения на законодательном уровне приведет к проблемам с документами, в том числе, если во время брака женщина получала образование.

Кроме того, зампред напомнила, что согласно Семейному кодексу, смена фамилии одним супругом не влечет за собой перемену фамилии другого. При расторжении брака любой из супругов вправе сохранить фамилию.

Окунева отметила, что проблему со сменой фамилии можно решить изначально,прописав условия по ее возврату в случае развода в брачном контракте.

По мнению экспертов, принятие такого закона будет неправильным. Тем более, согласно Гражданскому Кодексу России каждый россиянин имеет право взять любую фамилию, имя или отчество, отмечает «Подмосковье Сегодня».