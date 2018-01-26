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Госдума приняла закон, регулирующий деятельность волонтёрских организаций

26 Января 2018 в 17:27
Госдума приняла закон, регулирующий деятельность волонтёрских организаций

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который регулирует работу волонтёрских и добровольческих организаций. Документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента по поручению президента РФ Владимира Путина.

Согласно законопроекту, понятия «добровольчество» и «волонтёрство» уравниваются. К тому же, документ обозначает, что благотворительной деятельности относится та деятельность, которая осуществляется «в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг».

В то же время законопроект разрешает заключать с волонтёрами гражданско-правовые договоры и соглашения, которые предусматривают возмещение расходов волонтёров на питание, покупку оборудования, спецодежды, средств индивидуальной защиты и т.п.

В то же время добровольцев обязали не разглашать тайны, которые охраняются законом, но стали им известны во время исполнения обязанностей.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2018 год годом волонтёрства и добровольчества.

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