Госдума приняла закон об усилении охраны нацпарков

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях», которые предусматривают дополнительные меры по защите заповедников, национальных парков, заказников, ботанических садов, памятников природы от попыток их застройки, загрязнения и разрушения.

Документ в новой редакции, которую цитируют «Дни.ру», запрещает перевод особо охраняемых природных территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства. Кроме того, определяется, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности. Инспекторы в этой связи получат больше полномочий.

При этом поправки отменяют обязательную плату за вход на территорию парков местных жителей.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, напомнил, что законопроект был вынесен на рассмотрение еще 3 года, и после перового чтения депутаты к нему не возвращались.