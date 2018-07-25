Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

Госдума приняла закон об усилении охраны нацпарков

25 Июля 2018 в 15:53
Госдума приняла закон об усилении охраны нацпарков

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях», которые предусматривают дополнительные меры по защите заповедников, национальных парков, заказников, ботанических садов, памятников природы от попыток их застройки, загрязнения и разрушения.

Документ в новой редакции, которую цитируют «Дни.ру», запрещает перевод особо охраняемых природных территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства. Кроме того, определяется, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности. Инспекторы в этой связи получат больше полномочий.

При этом поправки отменяют обязательную плату за вход на территорию парков местных жителей. 

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, напомнил, что законопроект был вынесен на рассмотрение еще 3 года, и после перового чтения депутаты к нему не возвращались.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.