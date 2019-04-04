Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

4 Апреля 2019 в 11:20
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

Госдума в четверг приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября. Концепция закона осталась неизменной - в Жилищный кодекс вносятся поправки, согласно которым гостиничные услуги запрещено оказывать в квартирах, которые входят в жилой фонд, отмечает RT.

Ранее закону о хостелах предрекали провал. Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН назвала перевод хостелов в нежилой фонд невозможным по техническим причинам. Как отметила председатель Лиги хостелов, закон был призван избавиться от квартир для гастарбайтеров и ночлежек. Однако, по ее мнению, такие квартиры никуда не уйдут, потому что они и так находились за рамками правового поля: не платили налоги, не вели миграционный учет. При принятии этого закона в том виде, в котором он сейчас существует, пострадает малый бизнес и сами туристы, пояснила она.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.