Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

Госдума в четверг приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября. Концепция закона осталась неизменной - в Жилищный кодекс вносятся поправки, согласно которым гостиничные услуги запрещено оказывать в квартирах, которые входят в жилой фонд, отмечает RT.

Ранее закону о хостелах предрекали провал. Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН назвала перевод хостелов в нежилой фонд невозможным по техническим причинам. Как отметила председатель Лиги хостелов, закон был призван избавиться от квартир для гастарбайтеров и ночлежек. Однако, по ее мнению, такие квартиры никуда не уйдут, потому что они и так находились за рамками правового поля: не платили налоги, не вели миграционный учет. При принятии этого закона в том виде, в котором он сейчас существует, пострадает малый бизнес и сами туристы, пояснила она.