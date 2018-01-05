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Госдума пригрозила Молдавии ответными мерами на запрет российских новостей

5 Января 2018 в 14:34
Госдума пригрозила Молдавии ответными мерами на запрет российских новостей

Решение Молдавии о запрете трансляции новостных программ из России не лучшим образом скажется на отношениях двух стран. Об этом в пятницу, 5 января, заявили в Госдуме РФ.

Ранее в Кишиневе приняли законопроект, запрещающий трансляцию на территории страны российских информационных телеканалов и программ. Документ был принят в обход президента Игоря Додона. Конституционный суд страны специально для такого случая временно наделил полномочиями президента спикера парламента или премьер-министра Молдавии.

В ГД РФ уже заявили, что Москва будет вынуждена отреагировать на действия Кишинева, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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