Госдума пригрозила Молдавии ответными мерами на запрет российских новостей

Решение Молдавии о запрете трансляции новостных программ из России не лучшим образом скажется на отношениях двух стран. Об этом в пятницу, 5 января, заявили в Госдуме РФ.

Ранее в Кишиневе приняли законопроект, запрещающий трансляцию на территории страны российских информационных телеканалов и программ. Документ был принят в обход президента Игоря Додона. Конституционный суд страны специально для такого случая временно наделил полномочиями президента спикера парламента или премьер-министра Молдавии.

В ГД РФ уже заявили, что Москва будет вынуждена отреагировать на действия Кишинева, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.