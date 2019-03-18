Госдума предложила запретить попрошайничать

С предложением ввести запрет на попрошайничество в России выступил депутат Государственной думы Сергей Вострецов. В беседе с РИА ФАН он сообщил, что помимо этого необходимо обязать региональные власти оказывать с трудоустройством и жильем тем, кто просит милостыню.

Вострецов уточнил, что на улицах все чаще встречаются попрошайки трудоспособного возраста. По мнению депутата, они могли бы найти себе работу. Он уточнил, что «стоять с протянутой рукой» они, как правило, решают, чтобы заработать деньги на покупку спиртного, а не на пропитание.

По словам депутата Госдумы, оказывать помощь таким гражданам должны региональные власти:

«Если у человека будет работа и место в общежитии, если ему будут помогать специалисты, то он к попрошайничеству больше не вернется, а начнет новую жизнь», — объяснил Вострецов.

Кроме того, депутат Государственной думы отметил, что помимо запрета на попрошайничество, также необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто зарабатывает на просящих милостыню.