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Госдума предложила вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее» время

19 Марта 2019 в 13:09
Госдума предложила вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее» время

В Госдуме предложили вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее время», сообщает Ura.ru. соответствующий документ был внесен в Госдуму депутатом от Челябинской области Андреем Барышевым.

Согласно предложению, переводить часы нужно будет ежегодно. В последнее воскресенье марта в два часа стрелки будут сдвигаться на один час вперед и аналогичным образом в марте в три часа на один час назад.

«В настоящее время рекомендованным Роспотребнадзором параметрам исчисления времени не соответствуют около 75% субъектов Российской Федерации. В случае принятия предлагаемого проекта федерального закона 68% регионов России будут соответствовать указанным параметрам, а остальные приблизятся к ним», — отметил парламентарий.

Барышев пояснил, что возврат сезонного перевода времени позволит россиянам эффективнее и естественнее использовать светлое время суток.


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