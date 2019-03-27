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Госдума предложила создать Школпитнадзор

27 Марта 2019 в 14:16
Госдума предложила создать Школпитнадзор

В российских школах может появиться государственный орган, который будет контролировать качество еды в столовых. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Уточняется, что поводом для его создания послужили вопросы, которые накопились в адрес питания в общеобразовательных учреждениях, пишет Life.ru.

Чернышов уточнил, что меню, которое представлено в российских школах, часто вызывает претензии как у родителей, так и у самих детей. Кроме того, в некоторых случаях оно может стать причиной отравления учащихся или проблем со здоровьем. Для этого зампред и предлагает создать Школпитнадзор, подведомственный Министерству просвещения.

Ведомство будет проводить проверки деятельности компаний, которые выиграли тендеры на поставку продуктов, а также проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в эфире НСН, в чем заключается главная причина всех проблем школьного питания.

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