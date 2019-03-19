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Госдума предложила ограничить рекламу фастфуда и газированных напитков

19 Марта 2019 в 18:37
Госдума предложила ограничить рекламу фастфуда и газированных напитков

Власти Великобритании планируют ограничить рекламу вредной еды на телевидении до 21 часа. Такая инициатива заинтересовала первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. По его словам принятие подобного закона в России принесет пользу, поделился он своим мнением с РИА ФАН.

Онищенко заявил, что в первую очередь в России такой запрет должен коснуться рекламы шоколадных батончиков, а также сладких газированных напитков. По его мнению, подобный законопроект помог бы приравнять вред, который наносит фаст-фуд к ущербу от табака и алкоголя. Запрет на рекламу всех этих товаров сможет показать, как много в них общего.

По мнению зампреда, идея британских властей заслуживают не только изучения, но и внедрения его на территории России на законодательном уровне.

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