Госдума потребует отставки главы МОК после Игр-2018

Госдума РФ собирается потребовать отставки руководства Международного олимпийского комитета после Олимпиады в Пхенчхане. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил глава комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Кроме того, он подчеркнул, что Россия будет выступать за реформирование Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Играм-2018. В CAS заявили, что не считают отстранение россиян несправедливым, отметив, что это - «правомерное решение» МОК.