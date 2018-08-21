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Госдума получила более 100 предложений по пенсионным изменениям

21 Августа 2018 в 14:20
Госдума получила более 100 предложений по пенсионным изменениям

В Госдуму поступило более 100 предложений к законопроекту об изменениях пенсионной системы. В нижней палате сегодня проходят «большие» парламентские слушания по этой правительственной инициативе.

Запланированы выступления руководители всех фракций, председателей профильных комитетов Госдумы, министра труда и соцразвития Максима Топилина, а также руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, пишет «Газета.ру».

Кроме того, по поводу готовящихся пенсионных изменений парламентарии заслушают мнение руководителя Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля и руководителей деловых объединений.

Предполагается, что изменения будут происходить постепенно, начиная с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для женщин может повыситься с 55 до 63 лет, мужчин – с нынешних 60 до 65.

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