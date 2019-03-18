В Госдуме обиделись на Польшу из-за Второй мировой

Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой войны. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в случаях, когда речь идет о важных исторических событиях мирового масштаба, Польша не в праве принимать подобные решения в одиночку. Такое заявление он сделал в интервью, которое дал журналисту РИА ФАН.

Парламентарий напомнил, что СССР внес весомый вклад в освобождение Польши от фашистских захватчиков:

«Обратите внимание, ни одной из стран, захотевших поучаствовать в Параде Победы, никогда не было отказано. Польша, безусловно, не обладает эксклюзивным правом, и подобные мероприятия должны проводиться для всех желающих», - сообщил Милонов.

Депутат Госдумы заявил, что из-за подобных взглядов Польши годовщину начала Второй мировой войны в итоге будут отмечать страны, которые во время войны поддерживали Гитлера:

«Надо обратить их внимание, что из стран-победителей там почти никого не будет, а еще посчитать, кто из приглашенных на мероприятие во время Второй мировой войны был членом Гитлеровской коалиции», - отметил Милонов.

Ранее стало известно, что Польша не пригласит Россию на мероприятия, которые приурочены к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Приглашения будут отправлены странам НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, в числе которых, Армения, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия и Азербайджан.