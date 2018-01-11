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Госдума отказалась направлять делегацию на сессию ПАСЕ

11 Января 2018 в 10:32
Госдума отказалась направлять делегацию на сессию ПАСЕ

Госдума не будет направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом рассказал зампред нижней палаты парламента Пётр Толстой. По его словам, такое решение принято из-за нарушения гарантии недискриминации прав национальных делегаций.

«Российская Федерация не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации», - цитирует слова Толстого ТАСС.

При этом будут продолжаться консультации с европейскими коллегами. Однако отказ от участия в сессии ПАСЕ будет оставаться в силе до тех пор, пока в работу ассамблеи не будут внесены изменения, сообщает RT.

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