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Госдума одобрила законопроект о санкциях против США

15 Мая 2018 в 12:46
Госдума одобрила законопроект о санкциях против США

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект контрсанкциях. Как пишет RT, за документ проголосовали все депутаты, находившиеся на заседании.

Кроме того, источник подчёркивает, что парламентарии приняли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории нашей страны западных санкций. Документ предусматривает введение наказания в виде штрафа до 600 тысяч рублей. Также нарушителям может грозить заключение до четырёх лет.

В свою очередь ТАСС отмечает, что Государственная дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении уже в предстоящий четверг, 17 мая. Закон может быть принят 22 числа.

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